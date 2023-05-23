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Сборная Канады одолела Чехию и заняла второе место в группе В ЧМ-2023

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Канады и Чехии. Победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) одержали канадцы.

На последней минуте первого периода Пейтон Кребс с передач Коди Гласса и Брэда Ханта открыл счёт в матче.

На третьей минуте второго периода Мартин Каут с передач Якуба Флека и Томаша Дворжака восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьего периода Тайлер Майерс с передач Джека Куинна и Скотта Лотона вновь вывел сборную Канады вперёд. В конце третьего периода Лоусон Круз установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, сборная Канады заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков после семи матчей. Сборная Чехии расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 результативных баллов.