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Сборная Канады одолела Чехию и заняла второе место в группе В ЧМ-2023

Сборная Канады одолела Чехию и заняла второе место в группе В ЧМ-2023
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Канады и Чехии. Победу со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) одержали канадцы.

На последней минуте первого периода Пейтон Кребс с передач Коди Гласса и Брэда Ханта открыл счёт в матче.

На третьей минуте второго периода Мартин Каут с передач Якуба Флека и Томаша Дворжака восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьего периода Тайлер Майерс с передач Джека Куинна и Скотта Лотона вновь вывел сборную Канады вперёд. В конце третьего периода Лоусон Круз установил окончательный счёт в матче.

ЧМ-2023. Группа B
23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Канада
Окончен
3 : 1
Чехия
1:0 Кребс (Гласс, Хант) – 19:12 (pp)   1:1 Каут (Флек, Дворжак) – 22:06   2:1 Майерс (Куинн, Лотон) – 44:09   3:1 Круз (Лотон) – 59:24

Таким образом, сборная Канады заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков после семи матчей. Сборная Чехии расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 результативных баллов.

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