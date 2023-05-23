Тренер «Каролины» Бриндамор — о Бобровском: Доминик Гашек играл против меня так же

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Видел ли я, чтобы вратарь делал то, что делает Сергей Бобровский? Доминик Гашек играл против меня так же. Я помню, как играл с «Баффало», и теперь у меня точно такое же чувство», — приводит слова Бриндамора журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной» 32 спасения и оформил первый шат-аут в плей-офф НХЛ в карьере. Таким образом, в возрасте 34 лет и 244 дней он стал самым возрастным голкипером лиги за последние 14 лет, оформившим первый «сухой» матч в плей-офф НХЛ.