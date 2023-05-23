Белов — о поражении на ОИ-2014 в Сочи: ни с чем не сравнить, непросто было от него отойти

Бывший тренер сборной России Валерий Белов вспомнил о работе в национальной команде.
«В сборной я побывал на двух чемпионатах мира, один из которых выиграли, и на Олимпиаде, причём на сегодняшний день это последняя Олимпиада, где были все сильнейшие хоккеисты! Мне определённо очень хотелось поработать с национальной командой.
На Олимпиаду мы поехали в таком составе: Билялетдинов, Мышкин, Белов, Белоусов, Юшкевич, Никитин. Сейчас в клубах КХЛ так работают, ничего особенного здесь не было. Просто первое время на еврочелленджи ездили парами: главный тренер, тренер вратарей и пара помощников. Но это только первое время.
Какие цели ставили на первые годы работы: подготовка к Сочи или, не думая об Олимпиаде, играть в свой хоккей? Здесь всё максимально просто: чемпионаты мира всегда были этапами для подготовки к Олимпиаде.
ЧМ-2012 – это турнир имени Евгения Малкина? Да, Евгений провёл просто блестяще весь турнир. В следующем году вылетели в четвертьфинале от США (3:8), это было очень чувствительное поражение.
Ещё более чувствительным можно назвать поражение от Финляндии (1:3) в четвертьфинале на Олимпиаде в Сочи? Это поражение ни с чем не сравнить. Непросто было от него отойти», — сказал Белов в интервью «БИЗНЕС Online».
Ранее Белов рассказал о работе Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе» в сезоне-2022/2023.
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