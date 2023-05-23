Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2023 по хоккею

Состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира — 2023. Сборная Финляндии не испытала проблем в игре с Данией (7:1). Сборная Латвии в дополнительное время вырвала победу у национальной команды Швейцарии (4:3).
Таким образом, после окончания группового этапа стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира:
Швейцария – Германия;
США – Чехия;
Канада – Финляндия;
Швеция – Латвия.
Два четвертьфинала состоятся в Латвии и два — в Финляндии. Начиная с полуфинала, игры пройдут в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
Напомним, четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 пройдут 25 мая. Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.
Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023.
- 23 мая 2023
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
22:55
-
22:51
-
22:41
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:31
-
21:08
-
20:54
-
20:38
-
20:13
-
20:02
-
19:54
-
19:22
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:38
-
18:33
-
18:26
-
18:13
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:26
-
17:15
-
17:01
-
16:45
-
16:33
-
16:22
-
16:15
-
16:05