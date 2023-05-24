Эдин Хилл повторил рекорд «Вегаса» по длительности победной серии в плей-офф НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0, которые повели в серии 3-0.
Главной звездой матча стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший 34 броска и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Победная серия канадского вратаря достигла пяти матчей, благодаря чему он повторил кубковый рекорд «Вегаса» среди вратарей. Ранее пятиматчевые победные серии в плей-офф НХЛ удавалось провести Марку-Андре Флёри (трижды) и Лорану Броссуа (в текущем плей-офф).
Напомним, что 30-летний Броссуа начинал нынешний плей-офф в статусе основного голкипера «Голден Найтс», но затем получил травму и уступил место в воротах Хиллу, бэкапом которого сейчас выступает многоопытный Джонатан Куик.
- 24 мая 2023
-
07:40
-
07:36
-
07:24
-
07:05
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:25
-
05:46
-
00:56
- 23 мая 2023
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
22:55
-
22:51
-
22:41
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:31
-
21:08
-
20:54
-
20:38
-
20:13
-
20:02
-
19:54
-
19:22
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:38
-
18:33
-
18:26
-
18:13
-
18:00