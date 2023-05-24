Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдин Хилл повторил рекорд «Вегаса» по длительности победной серии в плей-офф НХЛ

Эдин Хилл повторил рекорд «Вегаса» по длительности победной серии в плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0, которые повели в серии 3-0.

Главной звездой матча стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший 34 броска и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Победная серия канадского вратаря достигла пяти матчей, благодаря чему он повторил кубковый рекорд «Вегаса» среди вратарей. Ранее пятиматчевые победные серии в плей-офф НХЛ удавалось провести Марку-Андре Флёри (трижды) и Лорану Броссуа (в текущем плей-офф).

Напомним, что 30-летний Броссуа начинал нынешний плей-офф в статусе основного голкипера «Голден Найтс», но затем получил травму и уступил место в воротах Хиллу, бэкапом которого сейчас выступает многоопытный Джонатан Куик.

Материалы по теме
Голкиперы «Вегаса» повторили редкое достижение в плей-офф НХЛ 43-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023