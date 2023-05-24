Эдин Хилл повторил рекорд «Вегаса» по длительности победной серии в плей-офф НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0, которые повели в серии 3-0.

Главной звездой матча стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший 34 броска и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Победная серия канадского вратаря достигла пяти матчей, благодаря чему он повторил кубковый рекорд «Вегаса» среди вратарей. Ранее пятиматчевые победные серии в плей-офф НХЛ удавалось провести Марку-Андре Флёри (трижды) и Лорану Броссуа (в текущем плей-офф).

Напомним, что 30-летний Броссуа начинал нынешний плей-офф в статусе основного голкипера «Голден Найтс», но затем получил травму и уступил место в воротах Хиллу, бэкапом которого сейчас выступает многоопытный Джонатан Куик.