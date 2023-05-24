«Никогда не видел столько мусора на льду». Вратарь «Вегаса» о поведении фанатов «Далласа»

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл прокомментировал эпизод в третьем матче серии с «Далласом», в котором болельщики «Старз» забросали лёд посторонними предметами. В концовке второго периода при счёте 0:4, фанаты команды хозяев забросали лёд мусором, а один из болельщиков бросил в Хилла ведро с попкорном.

«Это было немного странно. Я никогда не видел столько мусора на льду, это точно», — цитирует вратаря TSN.

Хилл по итогам матча оформил шат-аут, отразив 34 броска. Это первый сухой матч плей-офф в карьере 27-летнего вратаря. Победная серия канадского вратаря достигла пяти матчей, благодаря чему он повторил кубковый рекорд «Вегаса» среди вратарей.

Благодаря этой победе «Вегас» повёл в серии со счётом 3-0. Следующий матч состоится в Далласе 26 мая.