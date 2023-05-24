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«Лада» и «Ак Барс» примут участие в турнире на Кубок губернатора Челябинской области-2023

«Лада» и «Ак Барс» примут участие в турнире на Кубок губернатора Челябинской области-2023
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Пресс-служба «Трактора» объявила состав участников и расписание традиционного предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области-2023. Турнир пройдёт в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 23 по 26 августа.

К традиционным участникам турнира «Трактору» и магнитогорскому «Металлургу» добавились «Ак Барс» и «Лада». В прошлом году вместо казанцев и тольяттинцев участие в турнире принимал «Барыс» и «Автомобилист».

Расписание турнира:

23 августа, среда
13:00. «Ак Барс» vs «Лада»
17:00. «Трактор» vs «Металлург»

24 августа, четверг
13:00. «Лада» vs «Металлург»
17:00. «Трактор» vs «Ак Барс»

26 августа, суббота
11:00. «Металлург» vs «Ак Барс»
15:00. «Трактор» vs «Лада»

Отметим, что в новом сезоне КХЛ примет участие тольяттинская «Лада».

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