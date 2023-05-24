«Лада» и «Ак Барс» примут участие в турнире на Кубок губернатора Челябинской области-2023
Поделиться
Пресс-служба «Трактора» объявила состав участников и расписание традиционного предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области-2023. Турнир пройдёт в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 23 по 26 августа.
К традиционным участникам турнира «Трактору» и магнитогорскому «Металлургу» добавились «Ак Барс» и «Лада». В прошлом году вместо казанцев и тольяттинцев участие в турнире принимал «Барыс» и «Автомобилист».
Расписание турнира:
23 августа, среда
13:00. «Ак Барс» vs «Лада»
17:00. «Трактор» vs «Металлург»
24 августа, четверг
13:00. «Лада» vs «Металлург»
17:00. «Трактор» vs «Ак Барс»
26 августа, суббота
11:00. «Металлург» vs «Ак Барс»
15:00. «Трактор» vs «Лада»
Отметим, что в новом сезоне КХЛ примет участие тольяттинская «Лада».
Комментарии
- 24 мая 2023
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:31
-
10:14
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:40
-
07:36
-
07:24
-
07:05
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:25
-
05:46
-
00:56
- 23 мая 2023
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
22:55
-
22:51
-
22:41
-
22:17
-
21:58
-
21:37
-
21:31
-
21:08
-
20:54
-
20:38
-
20:13
Партнерский контент