Барбашёв — о 3-0 в серии с «Далласом»: всё зависит от нас, следующий матч будет тяжёлым

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв прокомментировал победу в третьем матче серии «Далласом» (4:0). Россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. После матча партнёры признали Барбашёва лучшим игроком встречи и вручили ему приз.
«Сумасшедший матч. Мы отлично защищались, провели хорошую игру. Особенно важно, что мы быстро забросили первую шайбу, что придало нам уверенности. Потом соперник допустил ошибку и подарил нам пятиминутное большинство, которое мы смогли реализовать и поймали свою игру. Удаление Бенна до конца матча? Это не моё дело, нам нужно соблюдать дисциплину. Мы пока хорошо с этим справляемся.
Эдин Хилл провёл отличную игру, сделал много важных спасений. Вообще, я не знаю, сколько шайб мы пропустили, особенно с момента, как меня обменяли сюда, наверное, пять или шесть? (улыбается) Мы понимаем, что ведём в серии со счётом 3-0, но всё зависит от нас, следующий матч будет тяжёлым», — цитирует Барбашева пресс-служба лиги.
Россиянин провёл свой самый результативный матч плей-офф в карьере. Всего в текущем плей-офф на счету Барбашёва 13 (5+8) очков в 14 матчах.
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