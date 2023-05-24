А. Юдин: Толчинский знает, как выгрызать победы – этого не хватило игрокам СКА в плей-офф

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин высказался по переходе форварда Сергея Толчинского в петербургский клуб.
«СКА закрыл одну из лидерских позиций, с которой были непонятки. Мобильный, юркий нападающий с хорошим голевым чутьём, способный сделать гол практически из ничего – такой игрок, как Толчинский, безусловно, поможет команде. У Сергея есть чемпионский опыт, он поиграл в больших командах и на поздних стадиях плей-офф. Знает, как выгрызать победы в серьёзных матчах – это как раз то, чего не хватило многим игрокам СКА в этом плей-офф. Он может стать одним из лидеров не только на льду, но и в раздевалке, что тоже важно. Питер выиграл конкуренцию за крутого нападающего, плюс подписал его не просто на год-два, а сразу на пять лет! Хорошее решение — лидеров не надо менять каждый сезон, да и Толчинский своей игрой в последние годы полностью оправдывает срок контракта. Он стабильно результативен, не теряется в плей-офф и готов решать, когда это нужно. Поздравляю СКА с отличным подписанием, это точно трансферная победа», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».
Толчинский — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда». В сезоне-2020/2021 Сергей наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах. Форвард также был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2021.
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