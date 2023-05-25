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Гол за пять секунд до сирены и 36 сейвов Бобровского вывели «Флориду» в финал плей-офф НХЛ

Гол за пять секунд до сирены и 36 сейвов Бобровского вывели «Флориду» в финал плей-офф НХЛ
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Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.

Таким образом, «Пантерз» вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0.

Уже на 42-й секунде Энтони Дюклер открыл счет голам. А на 11-й минуте преимущество удвоил Мэттью Ткачук. На 14-й минуте Пол Штястны отыграл одну шайбу.

На 23-й минуте счёт сравнял Теуво Терявяйнен. Но на 30-й минуте вновь забили хозяева. На этот раз был точен Райан Ломберг. За три с половиной минуты до сирены Йеспер Фаст сравнял счёт. Но всего за пять секунд до окончания игры Мэттью Ткачук вывел свою команду в финал плей-офф.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 36 сейвов.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
25 мая 2023, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дюклер (Барков, Вераге) – 00:41 (5x5)   2:0 Ткачук (Экблад, Форслинг) – 10:23 (5x4)   2:1 Штястны (Шей, Мартинук) – 13:03 (5x5)   2:2 Терявяйнен (Шей, Котканиеми) – 22:51 (5x5)   3:2 Ломберг (Уайт, Стаал) – 29:49 (5x5)   3:3 Фаст (Мартинук, Чатфилд) – 56:38 (5x5)   4:3 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 59:55 (5x4)
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