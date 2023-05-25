Гол за пять секунд до сирены и 36 сейвов Бобровского вывели «Флориду» в финал плей-офф НХЛ

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 4:3.
Таким образом, «Пантерз» вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0.
Уже на 42-й секунде Энтони Дюклер открыл счет голам. А на 11-й минуте преимущество удвоил Мэттью Ткачук. На 14-й минуте Пол Штястны отыграл одну шайбу.
На 23-й минуте счёт сравнял Теуво Терявяйнен. Но на 30-й минуте вновь забили хозяева. На этот раз был точен Райан Ломберг. За три с половиной минуты до сирены Йеспер Фаст сравнял счёт. Но всего за пять секунд до окончания игры Мэттью Ткачук вывел свою команду в финал плей-офф.
Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 36 сейвов.
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