Новиков: Барбашёв показывает мужество, смелость и отвагу, он становится суперзвездой

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высоко оценил мастерство нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский форвард набрал 13 (5+8) очков в 14 матчах.

«В чём смысл чемпионов и бомбардиров? Смысл в развитии хоккея и в личных примерах. Мы уже говорили про Овечкина и Малкина, а что делать ребятам, у которых нет больших габаритов? Я не могу не отметить Романова. Абсолютно бесстрашный защитник, не обладающий убийственными габаритами. Он ляжет под танк, не задумываясь.

То же самое мы говорим о Наместникове и Дадонове. Сейчас открывается Барбашёв. Он получает радость от хоккея, показывая мужество, смелость и отвагу. Ваня становится суперзвездой, и этому мы рады. Это пример для ребят и хоккеистов, которые не обладают большими физическими габаритами. У кого-то из детей будет перспектива стать Малкиным и Овечкиным, а у кого-то — Дадоновым и Барбашёвым. Очень рад за наших ребят! Желаю им побед!» — цитирует Новикова «РБ Спорт».

«Вегас» ведёт со счётом 3-0 в серии финала Западной конференции с «Далласом». Четвёртый матч серии пройдёт в Далласе завтра, 26 мая. Начало встречи — в 3:00 мск.