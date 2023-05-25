Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров «Авангарда»

Пресс-служба «Авангарда» объявила о том, что Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров омского клуба.

«Ровно пять лет назад я принял предложение Александра Валерьевича Дюкова стать председателем совета директоров хоккейного клуба «Авангард». Пять лет – неплохой срок для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть на то, что было сделано. События этих пяти лет могли бы легко стать основой для какого-нибудь крутого блокбастера. Столько трудностей нам удалось преодолеть вместе и стать частью большой истории. Любой другой на нашем месте уже сдался бы, любой – но не мы, потому что мы – «Авангард».

Спортивное будущее нашего клуба сейчас остаётся в руках человека, который не понаслышке знает, что такое «Авангард». В руках человека, который живёт хоккеем и всем сердцем болеет за «ястребов» 24 часа в сутки. Он – один из символов омского хоккея. Верю, что Антон Курьянов справится с этим вызовом. Вижу его гораздо выше должности генерального менеджера. Через какое-то время Антон должен стать у руля всего омского хоккея и возглавить «Авангард» в роли президента. Кто, если не он? А вы и моя команда ему обязательно поможете своей поддержкой.

Теперь он поведёт «Авангард» за собой, как когда-то с успехом делал это на льду. Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен. Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю «Авангард» в надёжных руках. Ястреб в сердце навсегда!» — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.

Крылов занимал должность председателя совета директоров ХК «Авангард» с 2018 года. При нём омский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021.