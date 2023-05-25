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Прошкин: Бобровский доказал, что может привести «Флориду» к финалу Кубка Стэнли

Прошкин: Бобровский доказал, что может привести «Флориду» к финалу Кубка Стэнли
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в текущем плей-офф. Россиянин помог «Пантерз» во второй раз в клубной истории попасть в финал Кубка Стэнли.

«Бобровский попал в финал Кубка Стэнли – это радость. В последнее время в его сторону было много критики, но игры плей-офф показали, что он великий вратарь. Бобровский делал свою работу и доказал, что может привести команду к финалу.

Говорят, вратарь – это полкоманды. Так и есть. Когда вратарь ловит неберущиеся шайбы, то команда пытается играть также уверенно. Хорошо, что в финале Кубка Стэнли будут российские хоккеисты. Это популяризация хоккея в России. Дети увидят выступление российского игрока в финале и попытаются также расти в спорте», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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