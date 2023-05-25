Защитник сборной Швейцарии назвал причины поражения от Германии

Защитник сборной Швейцарии Дин Кукан подвёл итог четвертьфинального матча чемпионата мира — 2023 с национальной командой Германии (1:3).

«Я не знаю, что произошло. У нас были моменты, но мы не смогли забить. Игра в большинстве у нас совсем не получилась. Они обыграли нас. У нас было отличное начало первого периода, а затем счёт стал 1:1. Потом было пятиминутное большинство, которое мы не реализовали», — приводит слова Кукана официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, сборная Швейцарии на втором чемпионате мира подряд занимает первое место в своей группе, но проигрывает в четвертьфинале. В прошлом году швейцарцы уступили в 1/4 финала сборной США (0:3). В общей сложности швейцарцы проиграли уже четыре четвертьфинала подряд – на ЧМ-2019, на ЧМ-2021, на ЧМ-2022 и ЧМ-2023.