Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной Швейцарии назвал причины поражения от Германии

Защитник сборной Швейцарии назвал причины поражения от Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Швейцарии Дин Кукан подвёл итог четвертьфинального матча чемпионата мира — 2023 с национальной командой Германии (1:3).

«Я не знаю, что произошло. У нас были моменты, но мы не смогли забить. Игра в большинстве у нас совсем не получилась. Они обыграли нас. У нас было отличное начало первого периода, а затем счёт стал 1:1. Потом было пятиминутное большинство, которое мы не реализовали», — приводит слова Кукана официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, сборная Швейцарии на втором чемпионате мира подряд занимает первое место в своей группе, но проигрывает в четвертьфинале. В прошлом году швейцарцы уступили в 1/4 финала сборной США (0:3). В общей сложности швейцарцы проиграли уже четыре четвертьфинала подряд – на ЧМ-2019, на ЧМ-2021, на ЧМ-2022 и ЧМ-2023.

Материалы по теме
Швейцария вылетела в 1/4 финала ЧМ во второй раз подряд после первого места в группе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023