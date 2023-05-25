Стало известно расписание полуфинальных матчей ЧМ-2023 по хоккею

Определились полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей. Оба матча 1/2 финала турнира состоятся в субботу, 27 мая, в финском городе Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
Сборная Канады сыграет с национальной командой Латвии. Встреча начнётся в 14:20 мск.
Позже, во втором полуфинале сборная США встретится с командой Германии. Старт игры запланирован на 18:20 мск.
Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Напомним, сборная США не играла в финалах чемпионатов мира с 1934 года, а сборная Германии — с 1930 года. Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства. Канадская сборная в прошлом году заняла второе место на чемпионате мира, уступив в финале Финляндии (3:4 ОТ).
Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023:
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