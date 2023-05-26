Джо Павелски обогнал Александра Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс». Игра завершились со счётом 3:2 в пользу «Далласа». Гол Павелски стал победным. Он забросил шайбу в овертайме.

Всего в карьере 38-летнего ветерана стало 73 гола в 180 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл Александра Овечкина (147 матчей плей-офф), что является лучшим результатом среди действующих игроков НХЛ.

Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали «Каролина» и «Флорида». «Флорида» выиграла серию со счётом 4-0.