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Робертсон — о победе над «Вегасом»: мы играли гораздо быстрее и выигрывали единоборства

Робертсон — о победе над «Вегасом»: мы играли гораздо быстрее и выигрывали единоборства
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Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отметил хорошую игру хоккеистов «Старз» в победном четвёртом матче серии с «Вегасом» (3:2 ОТ). Американский форвард отметился дублем и помог «Далласу» сократить отставание в серии до счёта 1-3.

«Я думаю, что мы играли намного быстрее и резче. Хорошо взаимодействовали друг с другом при атаках с ходу и сохраняли шайбу. Мы подолгу удерживали шайбу в зоне атаки, проводили хорошие смены, выигрывали единоборства и получали много возможностей для гола», — цитирует Робертсона пресс-служба лиги.

Отметим, что в матче не принимал участие капитан «Далласа» Джейми Бенн, получивший двухматчевую дисквалификацию за удар клюшкой. Также отсутствовал российский форвард «Старз» Евгений Дадонов, получивший травму в предыдущем матче.

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