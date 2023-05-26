Тардиф заявил, что решения ИИХФ по России и Беларуси не являются политическими

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф на заседании ежегодного конгресса ИИХФ отметил, что решения организации, связанные с отстранением от соревнований сборных России и Беларуси, никак не продиктованы политикой.

«Все решения, принятые советом ИИХФ, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Беларуси. Эти решения не являются политическими. Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», — цитирует Тардифа ТАСС.

Глава ИИХФ напомнил, что решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой организации будет принято в марте 2024 года. Обе сборные уже отстранены от чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Чехии.