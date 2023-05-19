Президент ИИХФ: мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши турниры

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что служба безопасности чемпионата мира по хоккею следит за тем, чтобы политика не вмешивалась в проведение турниров под эгидой ИИХФ. На одном из матчей турнира был замечен баннер с националистическим лозунгом на фоне украинского флага. Вчера на матче сборных Венгрии и Швеции венгерский болельщик пришёл в майке с надписью «Россия», после чего служба безопасности арены попросила фаната снять её.

«Вот почему мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается. Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси.