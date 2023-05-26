Форвард сборной Латвии: наш тренер сказал, что мы шокируем хоккейный мир, и мы сделали это

Нападающий сборной Латвии Рихард Букартс оценил победу в 1/4 финала над сборной Швеции. Форвард отметился тремя результативными передачами в матче. Латвийская сборная впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира.
«Мы продолжаем работать, мы продолжаем идти к своей цели. Наш тренер сказал, что мы шокируем хоккейный мир. Мы сделали это, но мы ещё не остановились.
Латвийский спорт пережил много красивых побед. Но эта победа дала очень и очень много латвийскому народу, потому что она была одержана в Латвии. Посмотрите статистику, сколько людей было у экранов телевизоров, цифры будут высокими. Мы объединили Латвию на две недели.
«Мы играем дома и получаем максимальную поддержку. Вы сами видели, как выглядела сборная Швеции. Они ничего не могли сделать. Да, шайбу держали, но ничего опасного не создали. Наша защита, наше меньшинство, Артур Шилов – снимаю шляпу перед всеми ребятами. Десятое место в прошлом, сейчас новый турнир», — цитирует нападающего Sportacentrs.
В полуфинале сборная Латвии сыграет со сборной Канады. Матч пройдёт 27 мая и начнётся в 14:20 мск.
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