Бывший тренер «Вашингтона» рассказал о здоровье Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что «Кэпиталз» никогда не играли ради голов капитана Александра Овечкина, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Специалист рассказал, что 37-летний россиянин почти не пропускает тренировки из-за проблем со здоровьем и делает всё возможное, чтобы быть в составе на каждый матч.

«За три года голы Ови никогда не стояли во главе угла — ни у команды, ни у самого Ови. Не такой он человек. Хочет ли он забивать голы? Хочет, конечно, и я очень этому рад, потому что он в этом очень хорош. Но это никогда не было главным. Когда я выйду на пенсию и буду вспоминать карьеру, то буду очень счастлив от того, что мне довелось сделать то или это. И я очень рад, что мне удалось три года поработать с Ови. Это правда. Он же как Мохаммед Али! Или как Том Брэди. Или как Бейб Рут (легендарный бейсболист. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, к концу карьеры он побьёт рекорд, который все считали вечным и даже не думали, что его можно будет побить. И при этом вы даже не догадались бы об этом, если бы заговорили с ним.

Как у него со здоровьем? Всё отлично. Во время сезона у всех случаются травмы. Бывают времена, когда у него что-то болит, но он играет с различными повреждениями. Вы сами видите, как он играет, как хитует — это не проходит бесследно для тела. Но он делает всё возможное, чтобы быть в составе в каждом матче, и тренируется 90% времени. Как-то он сыграл три матча за четыре дня и сказал, что ему нужна небольшая передышка. Но он вышел на тренировку и пахал там на 100%. Потрясающий парень», — сказал Лавиолетт в эфире подкаста Cam&Strick.

На счету Овечкина 822 шайбы в НХЛ. Отставание от лидирующего Гретцки составляет 72 шайбы.