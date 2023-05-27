«Овечкин — как Мохаммед Али». Яркое интервью бывшего тренера «Вашингтона»

Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт пришёл на подкаст Cam&Strick, где поговорил об уникальности Александра Овечкина, его погоней за рекордом Уэйна Гретцки, порадовался за Сергея Бобровского, который разрывает плей-офф НХЛ и уже вышел с «Флоридой» в финал Кубка Стэнли, а также рассказал о дальнейших планах. Перевели самое интересное из интервью.

«Счастлив за Бобровского. Он прошёл испытание временем»

— Может, вам, как Барри Тротцу, стать генменеджером?

— Не-не, я лучше буду продолжать делать то, что умею. Или думаю, что умею. Знаю, что Барри пошёл по этому пути, для него это хорошая должность, он столько времени провёл в «Нэшвилле», с Дэвидом Пойлом. Он знает город, фанатскую базу, он – хоккейный человек и хочет этим заниматься. Для него это здорово, но, когда я закончу с тренерством в НХЛ, не думаю, что попробую стать генменеджером.

По правде, мне нравится быть тренером. Если на меня не будет спроса и мои дни в НХЛ будут закончены, очень хочу поехать в Европу – Цюрих, Мангейм, Инсбрук. Чтобы просто тренировать и получать от этого удовольствие, посмотреть мир, побывать в разных местах. Я всегда хотел тренировать студенческую команду из топ-дивизиона. Не подумайте, я не жалуюсь, но посмотрите на Джерри Йорка, который отработал в колледже Бостона почти 30 лет, построил там великолепную команду, хоккейную культуру, провёл замечательную жизнь. Это очень круто.

— Как обстоят дела сейчас с поиском работы?

— Из уважения ко всем я оставлю это при себе. Но если появится возможность, я с удовольствием хотел бы тренировать дальше. Меня об этом часто спрашивают, но я всегда увиливаю от ответа, как и сейчас.

— В прошлом вы принимали пост у Пола Мориса (в «Каролине»), но во «Флориде» сейчас точно не будет вакансии.

— Он отлично там справляется, и за Боба я тоже очень рад! Мы работали с ним вместе с «Филадельфии», когда он только приехал в НХЛ. Уже тогда он был отличным парнем, настоящим профессионалом, несмотря на юный возраст. Он учился и оттачивал своё мастерство. Помню, в первый свой сезон он не очень хорошо умел обращаться с шайбой при вбросах в зону, выбросу её через борт или когда надо было сделать передачу защитнику. Летом он поехал домой и очень много времени работал над этим. Вернулся, конечно, не Мартин Бродо, но намного лучше, чем был в игре с шайбой.

Он очень внимателен к деталям в своей игре и, кроме этого, замечательный человек. Так что сейчас я счастлив за него. У него были взлёты и падения, но сейчас он максимально сфокусирован и спокоен. Бобровский – одна из важнейших причин, по которой «Флорида» до сих пор играет, прошла «Бостон» и «Торонто» (подкаст был записан после первого матча серии с «Каролиной». – Прим. «Чемпионата»).

И мне нравится, как повёл себя Пол Морис. Боб же не начинал плей-офф, но, когда дошло до решающих матчей, когда они могли вылететь, он сказал: «Мой вратарь – Сергей Бобровский. Он здесь именно для этого». И Боб оправдал ожидания великолепной игрой.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

— За такие моменты ему и платят $ 10 млн.

— Точно, и он не подвёл. Плюс не надо забывать, что это вратарь с регалиями, у него великолепная карьера и две «Везины». У каждого в карьере бывают взлёты и падения, но он прошёл испытание временем. И для него такая игра в плей-офф – большое достижение.

«Овечкин же — как Мохаммед Али. Он побьёт рекорд, который считали вечным»

— Давайте поговорим об Ови. Когда тренируешь такую величину, как найти баланс между успехами команды и его погоней за рекордом? Здесь же главное — рекорд Ови, его голы. Как это влияет на работу тренера, на раздевалку?

— За три года никогда голы Ови не стояли во главе угла. Ни у команды, ни у самого Ови. Не такой он человек. Хочет ли он забивать голы? Хочет, конечно, и я очень этому рад, потому что он в этом очень хорош. Но это никогда не было главным.

Я ведь только в «Вашингтоне» по-настоящему его узнал. Конечно, мы и до этого были знакомы, но узнать человека можно только через совместную работу. И я испытываю к нему огромное уважение как к человеку, как к игроку и к тому, как он играет.

Только задумайтесь о том, чего он собирается добиться! Есть шанс, что он станет первым по голам – и при этом, вероятно, войдёт в топ-3 по хитам! А когда он хитует, то это реально хиты. Он силовой игрок, и это чувствуется на льду. Он отличный парень, мне очень нравилось с ним работать, у нас было много хороших моментов. Мне посчастливилось его тренировать, и я наслаждался каждой минутой.

Когда выйду на пенсию и буду вспоминать карьеру, то буду очень счастлив от того, что мне довелось сделать то или это. И я очень рад, что мне три года удалось поработать с Ови. Это правда. Он же как Мохаммед Али! Или как Том Брэди. Или как Бейб Рут (легендарный бейсболист. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, к концу карьеры он побьёт рекорд, который все считали вечным и даже не думали, что его можно будет побить. И при этом вы даже не догадались бы об этом, если бы заговорили с ним.

— Как у него, кстати, со здоровьем?

— Всё отлично. Во время сезона у всех случаются травмы. Бывают времена, когда у него что-то болит, но он играет с разными повреждениями. Вы сами видите, как он играет, как хитует, это не проходит бесследно для тела. Но он делает всё возможное, чтобы быть в составе в каждом матче. И он тренируется 90% времени. Как-то он сыграл три матча за четыре дня и сказал, что ему нужна небольшая передышка. Но он вышел на тренировку и пахал там на 100%. Потрясающий парень.

«В мире есть проблемы, но их создал не Овечкин»

— Машина. А ведь применять силовые — ничуть не легче, чем под них попадать.

— Да, есть настоящие громилы. Есть игроки, которые умеют подловить время и знают, как хитовать. Ови хитует. А есть те, кто просто проводит силовой, просто вступают в контакт. Ови не такой, он тебя просто сносит. В его силовых много скорости, мускул и огромная мощь. У меня огромное уважение к Ови.

— И однажды в столице США появится статуя русского, с ума сойти! А расскажите, как вели себя во всей этой ситуации с Украиной, когда он давал пресс-конференцию и всё такое? Что говорили Овечкину?

— Мы поддерживаем Ови. Это уже политика, а я даже не могу представить, чтобы мы в тренерской обсуждали политику, если это не взрыв какой-то бомбы. Мы держимся от этого подальше. Я понимаю, что в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин. Он приехал сюда играть в хоккей, он замечательный товарищ по команде, обожает город, болельщиков. И также он русский игрок, из России. Конечно, в мире есть напряжённость, но мы старались поддерживать Алекса, как могли, потому что здесь он представляет нашу команду. В мире происходят разные серьёзные вещи, но он к ним не имеет отношения.