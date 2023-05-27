Форвард Латвии — о своём удалении: канадцы били меня по лицу, но судьи это проигнорировали

Нападающий сборной Латвии Оскар Батня высказался после поражения от Канады (2:3) в полуфинале чемпионата мира, а также объяснил причины своего удаления на последних минутах матча.

«Мы не смогли начать третий период так, как планировали. С другой стороны, Канада забила быстрый гол, позволивший сопернику стать увереннее. Снимаю шляпу перед нашими болельщиками: у них было мало времени, но в Тампере было предостаточно наших фанатов.

Моё удаление? Нельзя получать такие удаления в ситуациях, когда необходимо отыгрываться. Ребята, это хоккей, в котором нельзя ошибаться. До этого меня были локтями по лицу, наверное, поэтому мои эмоции зашкаливали, но эти моменты были проигнорированы», — приводит слова Батни TV3.lv.