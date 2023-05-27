Сборная Германии сыграет в финале чемпионата мира по хоккею впервые с 1930 года

Сборная Германии сыграет в финале чемпионата мира впервые с 1930 года. Германия, которая тогда в решающем матче проиграла Канаде, вновь встретится с канадцами в финале ЧМ. Встреча между ними состоится завтра, 28 мая.

В полуфинале турнира сборная Канады одержала волевую победу над сборной Латвии со счётом 3:2. В четвертьфинале чемпионата мира канадцы обыграли действующих победителей турнира, сборную Финляндии, со счётом 4:1.

В своём полуфинале сборная Германии, проигрывая 0:2 к четвёртой минуте матча, вырвала в овертайме победу у США со счётом 4:3. В четвертьфинале ЧМ-2023 Германия обыграла Швейцарию со счётом 3:1.

Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире. Сборная Германии ещё ни разу не побеждала на турнире. В последний раз они играли в финале в 1930 году.