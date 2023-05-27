Форвард США Бонино: Германия — лучшая команда, с которой мы играли на ЧМ-2023
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Нападающий сборной США Ник Бонино после поражения от Германии (3:4 ОТ) в полуфинале чемпионата мира признался, что они сыграли с самым сложным соперником за весь турнир.
«Не знаю, что и сказать. Германия была лучшей командой, с которой мы встречались на этом турнире. Заслуженная победа, но это больно», — приводит слова Бонино Iltalehti.
В финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с командой Канады. Встреча состоится завтра, 28 мая, и начнётся в 20:20 мск. США сыграет в матче за третье место с Латвией. Их игра начнётся в 15:20 мск.
Отметим, что в прошлогоднем матче за третье место на чемпионате мира США уступили Чехии со счётом 8:4. На турнире 2021 года американцы заняли третье место, обыграв Германию.
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