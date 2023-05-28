Доми стал 4-м игроком в истории франшизы «Старз» с 10 передачами в первом плей-офф за клуб

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.
Канадский нападающий гостей Макс Доми отличился по ходу матча результативной передачей, записав в свой актив десятый ассист в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он стал четвёртым игроком в истории франшизы «Старз» с 10 передачами в первом плей-офф за клуб. Ранее подобное достижение покорялось Брайну Проппу, Бобби Смиту и Брэду Ричардсу.
Напомним, после сегодняшней победы «Даллас» сократил отставание в серии, счёт в которой стал 3-2 в пользу «Вегаса». Победитель противостояния и второй финалист Кубка Стэнли определится в одном из двух следующих матчей. «Вегасу» достаточно выиграть один матч, чтобы выйти в финал.
- 28 мая 2023
-
07:50
-
07:37
-
07:23
-
05:43
-
04:16
-
02:53
-
00:58
- 27 мая 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
22:50
-
22:18
-
21:44
-
21:09
-
21:06
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:20
-
19:40
-
19:20
-
18:50
-
18:20
-
17:50
-
17:20
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:21
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:15
-
14:50