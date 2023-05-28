Доми стал 4-м игроком в истории франшизы «Старз» с 10 передачами в первом плей-офф за клуб

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Канадский нападающий гостей Макс Доми отличился по ходу матча результативной передачей, записав в свой актив десятый ассист в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он стал четвёртым игроком в истории франшизы «Старз» с 10 передачами в первом плей-офф за клуб. Ранее подобное достижение покорялось Брайну Проппу, Бобби Смиту и Брэду Ричардсу.

Напомним, после сегодняшней победы «Даллас» сократил отставание в серии, счёт в которой стал 3-2 в пользу «Вегаса». Победитель противостояния и второй финалист Кубка Стэнли определится в одном из двух следующих матчей. «Вегасу» достаточно выиграть один матч, чтобы выйти в финал.