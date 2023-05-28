«Даллас» — 5-я команда в истории НХЛ с двумя победами в финале конференции после счёта 0-3

«Даллас» в пятом матче серии финала Западной конференции НХЛ с «Вегасом» одержал победу со счётом 4:2 и сократил отставание в счёте до минимума 2-3. Напомним, после трёх матчей серии «Вегас» лидировал со счётом 3-0.
Таким образом, «Даллас» стал всего лишь пятой командой в истории НХЛ, которая после трёх поражений подряд на стадии финала конференции затянула серию хотя бы до шести матчей. Примечательно, что ни одной из четырёх предыдущих команд с таким достижением не удалось в итоге пройти в финал Кубка Стэнли. Этими командами были: «Даллас» (проиграл «Детройту» 2-4 в 2008 году), «Баффало» (проиграл «Айлендерс» 2-4 в 1980 году), «Айлендерс» (проиграл «Филадельфии» 3-4 в 1975 году) и «Рейнджерс» (проиграли «Бостону» 3-4 в 1939 году).
Шестой матч серии пройдёт в Далласе 30 мая и начнётся в 03:00 мск.
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