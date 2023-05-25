В «Авангарде» — снова смена эпохи. Босс клуба уходит в самый неподходящий момент

Революционные изменения в «Авангарде» продолжаются. Вслед за открытым конфликтом с молодой звездой, потерей нескольких лидеров и назначением тренера Антона Курьянова на пост генерального менеджера трансформируется самый верхний этаж омской хоккейной власти. Александр Крылов прощается с клубом и покидает позицию председателя совета директоров.

Что удалось Крылову в «Авангарде»? Со спортивной точки зрения теперь уже бывший омский босс покорил главную вершину, создав команду, которой удалось завоевать Кубок Гагарина. Для «ястребов», прежде не побеждавших в течение долгих 17 лет, этот успех оказался совсем не таким, как, скажем, для нынешнего ЦСКА: коллектив строился быстро, местами спонтанно, и ни капли будничности в его триумфе не было.

Сам Крылов в прощальном письме выражает гордость в первую очередь за достижения, оставшиеся на периферии всеобщего внимания: возведение академии хоккея и развитие массового детско-юношеского сектора в Омске, а также строительство вертикали с нижними звеньями в виде молодёжки и команды ВХЛ.

Прощальное письмо Крылова: Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров «Авангарда»

Ещё две важнейшие победы Крылова – два переезда главного «Авангарда». Именно под его руководством клуб смог в кратчайшие сроки сначала эвакуироваться из родного города, а затем вернуться домой, уже на новую арену – лучшую, по многим отзывам, в КХЛ.

Безусловно, Крылов обладал мощнейшими финансовыми возможностями, но без его организаторских способностей такая масштабная передислокация вряд ли стала бы фактом реальности. В уникальной стрессовой ситуации Крылов задал эффективную управленческую стратегию: не будет преувеличением сказать, что и болельщики, и хоккеисты наслаждались плодами той работы, которую клуб провёл в Балашихе и Омске.

Он принял организацию в сложный момент от непопулярных в народе руководителей и как сильный пиарщик сделал так, что об «Авангарде» довольно быстро стали говорить много, и много хорошего. Позиционирование клуба на хоккейной карте изменилось в лучшую сторону – внутренние скандалы удалось притушить.

Крушение арены, поражение в финале, чемпионство, строительство новой арены, эпическое возвращение домой – это лишь главные события, случившиеся с «Авангардом» за последние пять лет. За их величиной потерялись тревожные сигналы, которые звучали от омского клуба всё это время. Крылов не сработался сначала с одним генменеджером (Сушинским), затем с другим (Волковым) и, судя по их высказываниям, сосредоточил в своих руках избыточно большое влияние на все процессы в клубе.

Максим Сушинский и Александр Крылов Фото: ХК «Авангард», photo.khl.ru

Теперь Крылов уходит, а вот его тяга к единоличному управлению ещё наверняка помешает будущему «Авангарда». Когда всё завязано на одном человеке, то нет системы, а когда нет системы, то любой поворот судьбы несёт за собой колоссальную неопределённость.

Крылов не оставил за собой ни схемы управления, ни сменщика. В письме экс-босс перекладывает эту роль на Антона Курьянова, хотя ещё полтора месяца назад тот был всего лишь тренером. Административные способности Курьянова при всём к нему уважении по-прежнему неизвестны. Кроме того, решительно непонятно, как чисто технически может выглядеть такой «переход». Спонсор клуба всегда спускал из своей организации наместника по «Авангарду», и экс-хоккеист в такую логику совсем не встраивается.

Руководителю трудно найти более неподходящий момент для ухода. «Авангард» проваливает селекцию: основные черты будущего состава по-прежнему не просматриваются; нарушена связь с одним из самых влиятельных кахаэловских агентов, переговоры с Бобом Хартли и поиски другого североамериканского тренера не увенчались успехом.

Возможно, всё перечисленное и побудило Крылова к отставке. Амбициозный, относительно молодой руководитель понимает глубину падения, в котором оказался его проект, и хочет отстраниться от него, пока не пробито новое дно и свежа память о прежних победах?

Что теперь делать «Авангарду» со всем этим наследством? Ответить неимоверно сложно до тех пор, пока нет ясности с тем, кто главный в загадочном омском царстве. Спортивный блок можно было бы усилить тем же Сушинским – не менее знаковым игроком в истории «Авангарда», чем Курьянов, и более авторитетным менеджером. Но предсказать ничего невозможно. В уходе Крылова можно разглядеть даже что-то более глобальное, чем обычную кадровую перестановку. Если омские болельщики усомнятся в том, нужен ли их клуб своему спонсору в состоянии гранда, их можно будет понять.