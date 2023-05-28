Президент Латвии в шутку предложил сделать вратаря сборной министром обороны страны

Президент Латвии Эгилс Левитс прибыл в воскресенье в Тампере на чемпионат мира по хоккею с шайбой. Политик посетит матч за третье место между сборными Латвии и США. Левитс в шутку предложил сделать вратаря сборной Артура Шилова министром обороны страны.

«Это наше самое большое достижение в хоккее. Латвия вошла в четвёрку лучших хоккейных стран мира. Атмосфера в Риге была сумасшедшей. Хоккей — спорт номер один в Латвии и в Финляндии. В других частях мира это футбол. Латыши чувствуют связь с финнами, а финны — с латышами. Теперь финны должны поддержать Латвию.

Отличная игра вратаря Шилова? Я подумаю над тем, чтобы сделать его следующим министром обороны страны (смеётся)», — цитирует Левитса Iltalehti.

В игре за третье место встретятся сборные США и Латвии. Матч состоится на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 15:20 мск.