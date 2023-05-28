Глава ИИХФ: пугает уровень арен и организации Олимпиады-2026

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что обеспокоен уровнем места проведения Олимпиады-2026. Игры 2026 года пройдут в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
«Сейчас нас гораздо больше пугает уровень арен в месте проведения и организации Олимпиады. Мы очень далеки от минимальных требований. Будем их подталкивать. Соглашение с НХЛ об участии их игроков? Обе стороны настроены договориться, и это хорошо», — цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.
Последняя Олимпиада прошла в Пекине в 2022 году. Тогда в финальном матче между сборными России (ОКР) и Финляндии сильнее оказалась финская сборная со счётом 2:1 и стала обладателями золотых медалей.
Ранее Тардиф заявил о переговорах между ИИХФ и НХЛ о возможном участии игроков НХЛ на Олимпийских играх.
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