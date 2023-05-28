Победный гол Латвии в матче за бронзовые медали со сборной США на ЧМ-2023

На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершилась игра за третье место в рамках чемпионата мира – 2023, в которой встречались сборные США и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латвийцы.

На второй минуте овертайма форвард латвийской команды Кристиан Рубинс сыграл на добивании и принёс сборной Латвии первые медали чемпионатов мира в истории.

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Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4).