Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: для Латвии бронза – успех, но чемпионат мира по хоккею – неполноценный

Каменский: для Латвии бронза – успех, но чемпионат мира по хоккею – неполноценный
Комментарии

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу сборной Латвии в матче за третьей место на чемпионате мира — 2023 с США (4:3 ОТ).

«Для Латвии бронза – успех, но чемпионат мира неполноценный. Чемпионат проводят, лишь бы провести, поэтому о чём можно говорить? Моё мнение, что чемпионат мира без сборных России и Белоруссии – неполноценный. Если бы мы участвовали, мы бы играли где-то в финале точно», – сказал Каменский Metaratings.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея до конца сезона-2023/2024. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси.

Материалы по теме
Быков — о словах Тардифа: он не хочет признавать, что на него политически давят
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023