Каменский: для Латвии бронза – успех, но чемпионат мира по хоккею – неполноценный
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Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу сборной Латвии в матче за третьей место на чемпионате мира — 2023 с США (4:3 ОТ).
«Для Латвии бронза – успех, но чемпионат мира неполноценный. Чемпионат проводят, лишь бы провести, поэтому о чём можно говорить? Моё мнение, что чемпионат мира без сборных России и Белоруссии – неполноценный. Если бы мы участвовали, мы бы играли где-то в финале точно», – сказал Каменский Metaratings.ru.
Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея до конца сезона-2023/2024. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси.
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