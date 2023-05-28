«Они хотели победы немного больше, чем мы». Форвард США Гримальди — о поражении от Латвии

Нападающий сборной США Рокко Гримальди подвёл итог матча за бронзу с национальной командой Латвии (3:4 ОТ).

«Вы могли видеть, что это значит для них. Они, вероятно, хотели победы немного больше, чем мы. После первого периода мы говорили, что должны хотеть этого так же сильно, как и они, потому что они играют так, как будто это матч за золотую медаль, а не за бронзу. Не думаю, что мы соответствовали их интенсивности все 60 минут игры», — приводит слова Гримальди официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, американская команда за турнир не проиграла ни одного матча в основное время. В группе были одержаны победы над Финляндией (4:1), Венгрией (7:1), Германией (3:2), Австрией (4:1), Данией (3:0), Францией (9:0), Швецией (4:3 ОТ). В четвертьфинале сборная США была сильнее Чехии 3:0. В полуфинале турнира американцы проиграли Германии 3:4 ОТ и с таким же счётом уступили Латвии в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2023.