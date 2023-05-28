Фридман: в «Рейнджерс» склоняются к назначению Лавиолетта на пост главного тренера
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что «Нью-Йорк Рейнджерс» близок к подписанию контракта главного тренера с Питером Лавиолеттом.
«Я думаю, что многие люди в «Рейнджерс» начинают склоняться к Питеру Лавиолетту в этом вопросе. И, если это так, я думаю, мы узнаем о назначении на неделе», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
Напомним, 58-летний Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Под руководством Лавиолетта «Кэпс» впервые за девять лет не вышли в плей-офф.
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