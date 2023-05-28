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Итоговое положение команд на чемпионате мира — 2023

Итоговое положение команд на чемпионате мира — 2023
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Завершился чемпионат мира 2023 года, проходивший в Латвии и Финляндии. Золотые медали турнира выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.

Итоговое положение команд:

  1. Канада.
  2. Германия.
  3. Латвия.
  4. США.
  5. Швейцария.
  6. Швеция.
  7. Финляндия.
  8. Чехия.
  9. Словакия.
  10. Дания.
  11. Казахстан.
  12. Франция.
  13. Норвегия.
  14. Австрия.
  15. Венгрия.
  16. Словения.

Напомним, лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Латвии Артур Шилов. Лучшим защитником был назван канадец Маккензи Уигар. Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии.

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

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