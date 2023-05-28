Итоговое положение команд на чемпионате мира — 2023
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Завершился чемпионат мира 2023 года, проходивший в Латвии и Финляндии. Золотые медали турнира выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.
Итоговое положение команд:
- Канада.
- Германия.
- Латвия.
- США.
- Швейцария.
- Швеция.
- Финляндия.
- Чехия.
- Словакия.
- Дания.
- Казахстан.
- Франция.
- Норвегия.
- Австрия.
- Венгрия.
- Словения.
Напомним, лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Латвии Артур Шилов. Лучшим защитником был назван канадец Маккензи Уигар. Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии.
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.
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