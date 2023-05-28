Итоговое положение команд на чемпионате мира — 2023

Завершился чемпионат мира 2023 года, проходивший в Латвии и Финляндии. Золотые медали турнира выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.

Итоговое положение команд:

Канада. Германия. Латвия. США. Швейцария. Швеция. Финляндия. Чехия. Словакия. Дания. Казахстан. Франция. Норвегия. Австрия. Венгрия. Словения.

Напомним, лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Латвии Артур Шилов. Лучшим защитником был назван канадец Маккензи Уигар. Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии.

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.