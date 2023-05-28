Кожевников — о бронзе Латвии: скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места, кошмар

Двукратный чемпион мира Александр Кожевников прокомментировал победу сборной Латвии в матче за третье место чемпионата мира — 2023 над командой США (4:3 ОТ).

«Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Сто процентов никогда бы не выиграли они бронзу, если бы Россия участвовала. Это вообще кошмар! Авторитет первенства мира без России и Беларуси никуда не годится, падает», — приводит слова Кожевникова News.ru.

Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4).