Защитник сборной Канады: мы бы хотели видеть больше украинцев в НХЛ

Хоккеист «Калгари Флэймз» и сборной Канады Маккензи Уигар после победы над Латвией в полуфинале чемпионата мира обратился к украинцам.

«Хочу, чтобы все дети в Украине знали, что мы за них молимся. Сейчас у вас очень сложные времена. Однако всё обязательно наладится. Мы бы хотели видеть больше украинцев в НХЛ», — приводит слова Уигара Xsport.ua.

Напомним, полуфинальный матч мирового первенства по хоккею между Канадой и Латвией состоялся 27 мая. Встреча закончилась победой канадцев со счётом 4:2.

Вчера, 28 мая, канадская сборная в финале встречалась с Германией, которую обыграла со счётом 5:2. Благодаря этой победе родоначальники хоккея стали чемпионами мира в 28-й раз и обошли Россию/СССР по общему числу золотых медалей на ЧМ.