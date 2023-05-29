Защитник сборной Канады: мы бы хотели видеть больше украинцев в НХЛ
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Хоккеист «Калгари Флэймз» и сборной Канады Маккензи Уигар после победы над Латвией в полуфинале чемпионата мира обратился к украинцам.
«Хочу, чтобы все дети в Украине знали, что мы за них молимся. Сейчас у вас очень сложные времена. Однако всё обязательно наладится. Мы бы хотели видеть больше украинцев в НХЛ», — приводит слова Уигара Xsport.ua.
Напомним, полуфинальный матч мирового первенства по хоккею между Канадой и Латвией состоялся 27 мая. Встреча закончилась победой канадцев со счётом 4:2.
Вчера, 28 мая, канадская сборная в финале встречалась с Германией, которую обыграла со счётом 5:2. Благодаря этой победе родоначальники хоккея стали чемпионами мира в 28-й раз и обошли Россию/СССР по общему числу золотых медалей на ЧМ.
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