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Стал известен предварительный состав групп на чемпионат мира — 2024

После окончания чемпионата мира — 2023 в Латвии и Финляндии стал известен предварительный состав групп на мировое первенство 2024 года в Чехии. Как отмечает пресс-служба ИИХФ, в составах групп возможны изменения.

Группа А (Острава)

Канада;

Германия;

Швеция;

Словакия;

Латвия;

Франция;

Казахстан;

Польша.

Группа В (Прага)

Финляндия;

США;

Швейцария;

Чехия;

Дания;

Норвегия;

Австрия;

Великобритания.

Чемпионат мира — 2024 состоится в Чехии с 10 по 26 мая.

Напомним, золотые медали чемпионата мира — 2023 выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии. лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Латвии Артур Шилов. Лучшим защитником был назван канадец Маккензи Уигар. Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии.

Сборные России и Беларуси, как ожидается, пропустят мировое первенство 2024 года.