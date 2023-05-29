Стал известен предварительный состав групп на чемпионат мира — 2024

После окончания чемпионата мира — 2023 в Латвии и Финляндии стал известен предварительный состав групп на мировое первенство 2024 года в Чехии. Как отмечает пресс-служба ИИХФ, в составах групп возможны изменения.
Группа А (Острава)
Канада;
Германия;
Швеция;
Словакия;
Латвия;
Франция;
Казахстан;
Польша.
Группа В (Прага)
Финляндия;
США;
Швейцария;
Чехия;
Дания;
Норвегия;
Австрия;
Великобритания.
Чемпионат мира — 2024 состоится в Чехии с 10 по 26 мая.
Напомним, золотые медали чемпионата мира — 2023 выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии. лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Латвии Артур Шилов. Лучшим защитником был назван канадец Маккензи Уигар. Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии.
Сборные России и Беларуси, как ожидается, пропустят мировое первенство 2024 года.
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