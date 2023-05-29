«Мы можем гордиться тем, что сделали». Петерка — о серебре сборной Германии

Нападающий сборной Германии Джон-Джейсон Петерка подвёл итог выступлению своей команды на чемпионате мира — 2023. Напомним, немцы в финальном матче турнира уступили сборной Канады со счётом 2:5.

«Я думаю, что мы можем гордиться тем, что сделали, после того, как достигли финала, проиграв первые три игры в группе. Мы были прижаты к стенке, каждую игру играли в режиме «сделай или умри» и собирались вместе. Камбэк в конце третьего матча с США показал, как сильно мы хотели победы.

В финале мы хотели сделать это снова, но иногда этого не происходит. Мы были так близки. Мы были в игре в третьем периоде. Я думаю, что в конце маленькие ошибки стоили нам игры. Канада слишком хороша. Они воспользовались моментами и забили два гола», — приводит слова Петерки сайт ИИХФ.

Джон-Джейсон Петерка был назван лучшим нападающим прошедшего мирового первенства и включён в символическую сборную турнира.