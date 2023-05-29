Фридман: «Коламбус», вероятно, рассматривает Патрика Руа на должность главного тренера

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Коламбус Блю Джекетс», вероятно, рассматривает Патрика Руа на должность главного тренера.
«И если есть одна команда, которая, как я полагаю, могла бы связаться с Патриком Руа, так это «Коламбус Блю Джекетс», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
В последний раз Руа работал в Национальной хоккейной лиге, когда тренировал «Колорадо Эвеланш» в течение трёх сезонов: с 2013 по 2016 год.
Сейчас Патрик Руа работает главным тренером в клубе QMJHL «Квебек Ремпартс». Специалист стал с командой чемпионом QMJHL и играет в Мемориальном кубке. В первой встрече «Квебек» разгромил «Камлупс Блейзерс» — 8:3.
Ранее Фридман рассказал, что «Нью-Йорк Рейнджерс» близок к подписанию контракта главного тренера с Питером Лавиолеттом.
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