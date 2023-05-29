«Лада» заключила контракт с нападающим Николаем Владимировым
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Хоккейный клуб «Лада» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Николаем Владимировым, сообщает пресс-служба автозаводцев.
«Владимиров — воспитанник тольяттинского хоккея. В сезоне-2022/2023 выступал в ВХЛ за «Рубин», где в 31 матче регулярного чемпионата набрал 9 (2+7) очков. По ходу сезона Николай перешёл в «Рязань-ВДВ», где в 16 матчах регулярки забросил три шайбы. В 2022 году Николай Владимиров стал обладателем Кубка Петрова в составе тюменского «Рубина», — сказано в сообщении клуба.
24 мая стало известно, что «Лада» стала участником предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области — 2023. Турнир пройдёт в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 23 по 26 августа.
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