Курьянов: подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал переход нападающего Кирилла Панюкова из «Ак Барса» в стан омского клуба.

«Панюков — дисциплинированный, техничный нападающий с хорошим броском. Умеет играть по заданию. Форвард с правым хватом, что даст нашей команде опцию при розыгрыше большинства. Подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе «Авангарда», мы рассчитываем на характер и мастерство этого игрока в новом сезоне», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Контракт с хоккеистом рассчитан на три года, казанский клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 24 играх.