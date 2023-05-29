Дементьев: попадание сборной Германии в финал ЧМ-2023 не было случайностью

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал итоги чемпионата мира — 2023.
«На мой взгляд, чемпионат мира получился очень интересным, была серьёзная и бескомпромиссная борьба. Посмотрите на итоговые места, всё очень поменялось. Попадание сборной Германии в финал не было случайностью, потому что ещё на Олимпиаде-2018 наша сборная обыграла этого соперника в непростой борьбе. На этом чемпионате немецкая команда смогла проявить себя с самой лучшей стороны.
В сборных вообще были интересные, самобытные игроки, на которых стоит обратить внимание. Сборная Канады показывает свой класс на протяжении многих лет, школа работает великолепно и воспитывает игроков, которые знают, как с листа играть в хоккей с любыми партнёрами и под началом любого тренера. Порадовали латыши: ни шатко ни валко начали домашний турнир, но смогли победить в ключевых матчах. В последней игре группового этапа, обыграв Швейцарию, которая выглядела очень мощно, Латвия смогла не только попасть в плей-офф, но и завоевать бронзовые медали.
Из-за отсутствия сборных России и Беларуси уровень чемпионата мира упал? Зависит от того, под каким углом смотреть. Очень жаль, что не было сборных России и Беларуси: медали распределились бы по-другому и интенсивность матчей была бы иной. Но будем исходить из того, что есть. Я на этом чемпионате увидел интересные матчи и интересных игроков», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, национальная команда Германии в финале мирового первенства уступила сборной Канады со счётом 2:5. Сборная Германии впервые с 1930 года играла в финале чемпионата мира по хоккею.
- 29 мая 2023
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