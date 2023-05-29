«Он бродит, как злой медведь». Тренер «Далласа» Дебур — о Джейми Бенне

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур рассказал о форварде «звёзд» Джейми Бенне, который отбыл двухматчевую дисквалификацию за удар клюшкой капитану «Вегас Голден Найтс» Марку Стоуну в область головы и шеи.
«Он бродит, как злой медведь, который ждёт, чтобы снова сыграть. Я думаю, он как на иголках. Бенн сидел с нашими видеотренерами и наблюдал за игрой. Он не очень хороший зритель, поэтому я думаю, что Джейми будет рад сыграть.
У нас не так много мощных форвардов, которые могут забивать, создавать пространство и оказывать физическое и атакующее влияние на игру. Конечно, его возвращение долгожданно для нас. Тот факт, что он в нашей раздевалке, с нашими парнями, — всё это влияет. Ребята изо всех сил старались дать ему шанс снова сыграть», — приводит слова Дебура официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, шестой матч в серии «Даллас» — «Вегас» (2-3) состоится в ночь на 30 мая (3:00 мск).
- 29 мая 2023
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