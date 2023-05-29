Латвиец Шилов — пятый вратарь в истории, ставший MVP чемпионата мира по хоккею
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Вратаря сборной Латвии Артура Шилова признали самым ценным игроком прошедшего чемпионата мира по хоккею.
22-летний Шилов, защищающий цвета команды Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», лишь пятый вратарь в истории, ставший MVP чемпионата мира. Ранее подобную награду получали финны Юхо Олкинуора (в 2022 году) и Пекка Ринне (2014), швед Виктор Фаст (2011) и немец Деннис Эндрас (2010).
Разумеется, Шилов был также признан лучшим вратарём турнира. В 10 матчах ЧМ-2023 на счету 22-летнего вратаря семь побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,20. Он помог сборной Латвии дойти до матча за третье место, где латвийцы обыграли в овертайме команду США (3:4). Для Латвии эта медаль стала первой в истории на чемпионатах мира.
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