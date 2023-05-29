Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Баранов принял квалификационное предложение «Спартака»

Илья Баранов принял квалификационное предложение «Спартака»
Комментарии

Нападающий Илья Баранов принял квалификационное предложение «Спартака» и подписал двусторонний контракт на один год. Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного агентства Winners.

В сезоне-2022/2023 нападающий выступал за «Спартак», где провёл восемь игр. И также за «Химик», сыграв 34 матча и набрав 17 (7+10) очков. В составе воскресенской команды стал чемпионом Высшей хоккейной лиги.

27-летний Баранов был обменян в «Спартак» в мае 2021 года из «Салавата Юлаева» на денежную компенсацию. Всего в КХЛ нападающий провёл 61 матч, в котором набрал 12 (8+4) очков при показателе полезности «+1». Также ранее Баранов выступал в составе «Тороса», «Динамо» (Балашиха), МХК «Динамо» и МХК «Атланты». В 2017 году он также выиграл Кубок Братина.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о подписании новых контрактов с двумя хоккеистами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023