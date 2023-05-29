Нападающий Илья Баранов принял квалификационное предложение «Спартака» и подписал двусторонний контракт на один год. Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного агентства Winners.

В сезоне-2022/2023 нападающий выступал за «Спартак», где провёл восемь игр. И также за «Химик», сыграв 34 матча и набрав 17 (7+10) очков. В составе воскресенской команды стал чемпионом Высшей хоккейной лиги.

27-летний Баранов был обменян в «Спартак» в мае 2021 года из «Салавата Юлаева» на денежную компенсацию. Всего в КХЛ нападающий провёл 61 матч, в котором набрал 12 (8+4) очков при показателе полезности «+1». Также ранее Баранов выступал в составе «Тороса», «Динамо» (Балашиха), МХК «Динамо» и МХК «Атланты». В 2017 году он также выиграл Кубок Братина.