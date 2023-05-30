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В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии по хоккею после ЧМ-2023

В Финляндии возбуждено уголовное дело в отношении сборной Латвии после чемпионата мира по хоккею из-за логотипа спонсора на игровой форме.

Сообщается, что на игровой форме сборной Латвии на ЧМ-2023 присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet.

Закон Финляндии о лотереях определяет, что только компания Veikkaus может рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Иностранные азартные игры запрещено рекламировать.

В понедельник департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело по поводу латвийской формы.

«У сборной Латвии была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Полиция регистрирует дело и приступает к предварительному расследованию», — приводит слова комиссара полиции Арто Партанена Iltalehti.

OlyBet — эстонская игорная компания. На латвийской форме под логотипом букмекерской конторы маленькими буквами написано «sports bar». Также отмечается, что у OlyBet есть веб-сайт на финском языке, на котором можно играть в азартные игры.

Напомним, сборная Латвии завоевала бронзовые медали на ЧМ-2023.