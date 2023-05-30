Вильям Карлссон установил новый рекорд «Вегаса» по голам в одном плей-офф НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт — 3:0 в пользу гостей льда.

Шведский нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон отличился на 11-й минуте встречи с передач Николя Руа и Райлли Смита. Этот гол стал для форварда девятым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Карлссон установил новый рекорд «Вегаса» по голам в одном плей-офф НХЛ. Ранее в составе «Голден Найтс» по 8 раз смогли отличиться Джонатан Маршессо (2023, 2018), Чандлер Стивенсон (2023) и Алекс Так (2020).

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывали «Каролина» и «Флорида». «Флорида» выиграла серию со счётом 4-0.