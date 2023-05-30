Финская полиция об уголовном деле против сборной Латвии: единственный случай в своём роде

Комиссар департамента внутренней полиции Финляндии Арто Партанен рассказал детали уголовного дела в отношении сборной Латвии после чемпионата мира по хоккею.
«Уведомление о предварительном изучении дела будет зарегистрировано, и мы разберёмся в этом вопросе. На данный момент ничего не сделано, кроме получения заявления о возбуждении уголовного дела.
Это единственный случай в своём роде. Я никогда раньше не сталкивался с этим. Мы изучим этот вопрос в ближайшие дни и недели. Это не является главным приоритетом с точки зрения срочности», — приводит слова Партанена Iltalehti.
Ранее сообщалось, что на игровой форме сборной Латвии присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы OlyBet. Закон Финляндии о лотереях определяет, что только компания Veikkaus может рекламировать азартные игры на территории материковой Финляндии. Иностранные азартные игры запрещено рекламировать.
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