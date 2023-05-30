Тренер «Торпедо» рассказал, как Алексей Кручинин на несколько матчей вошёл в штаб клуба

Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев вспомнил, как Алексей Кручинин вошёл в тренерский штаб команды на несколько матчей.
«Мы постоянно думаем, как можем улучшить наш результат и командное понимание игры. Не секрет, что хоккеисты видят игру совсем другими глазами, и было несколько моментов, когда мы ребятам объясняли: ты сегодня не играешь, но мы тебя не «сажаем». Ты садишься на трибуну и тебе будет очень важно посмотреть со стороны, как играет команда, какие у нас требования, как они выполняются и что надо улучшить, чтобы было полезно для команды.
Когда хоккеисты на площадке, они иначе видят игру. Идея появления Алексея на тренерском мостике появилась у Игоря Николаевичем на предыгровой тренировке, и мы его поддержали. Это было сделано для лучшего понимания того, как матч смотрится со стороны и как тренеры «играют» на скамейке. Уверен, это пошло на пользу и ему, и команде», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте в скором времени на «Чемпионате»
- 30 мая 2023
-
13:15
-
12:50
-
12:45
-
12:10
-
11:44
-
11:42
-
11:15
-
10:50
-
10:13
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:27
-
07:07
-
06:45
-
06:15
-
06:08
-
05:59
-
05:59
-
05:52
-
05:49
-
05:39
-
04:44
-
04:12
-
01:42
- 29 мая 2023
-
23:35
-
22:50
-
22:18
-
21:50
-
21:20
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:20