Тренер «Торпедо» рассказал, как Алексей Кручинин на несколько матчей вошёл в штаб клуба

Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев вспомнил, как Алексей Кручинин вошёл в тренерский штаб команды на несколько матчей.

«Мы постоянно думаем, как можем улучшить наш результат и командное понимание игры. Не секрет, что хоккеисты видят игру совсем другими глазами, и было несколько моментов, когда мы ребятам объясняли: ты сегодня не играешь, но мы тебя не «сажаем». Ты садишься на трибуну и тебе будет очень важно посмотреть со стороны, как играет команда, какие у нас требования, как они выполняются и что надо улучшить, чтобы было полезно для команды.

Когда хоккеисты на площадке, они иначе видят игру. Идея появления Алексея на тренерском мостике появилась у Игоря Николаевичем на предыгровой тренировке, и мы его поддержали. Это было сделано для лучшего понимания того, как матч смотрится со стороны и как тренеры «играют» на скамейке. Уверен, это пошло на пользу и ему, и команде», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте в скором времени на «Чемпионате»